Emine Ün’ün güzeller güzeli kızına bakın! Annesinin boyuna yetişti gören dilini ısırdı! Eski eşi ile kız kardeşi Mine Ün’ün ihaneti...
1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Emine Ün, özellikle İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği 'Canısı' filmiyle hafızalara kazındı. 2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olan Ün, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ün, son olarak 2012 senesinde evlendiği ve 2021'in Nisan ayında boşandığı Tolga Karakaş ile kardeşi Mine Ün'ün ihanetiyle gündeme geldi. Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Bunun üzerine güzel oyuncunun ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Ün hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızı Duru'nun son halini görünce şaştı kaldı. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay için "Maşallah çok güzel", "Annesini sollamış" yorumlarında bulundu. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Duru Kınay'ın güzeller güzeli annesi...
01.07.2022 21:20 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:20
İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği 'Canısı' filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, ihanet haberleriyle gündeme geldi.
Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Oyuncudan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmezken Ün'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay için "Maşallah çok güzel", "Annesini sollamış" yorumlarında bulundu.