“Harika bir ailem var” demişti! Ahu Sungur ‘un 20 yıllık eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Akasya Durağı’nın yıldızıyla...
Ahu Sungur 'un 20 yıllık eşi bakın kim! Ahu Sungur 'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Bir Şansım Olsa'nın sunucusu Ahu Sungur, verdiği bir röportajla gündem oldu. En büyük zaafını açıklayan ünlü oyuncunun "Harika bir ailem var" sözleri de dikkat çekti. Bunun üzerine Sungur'un ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Sungur'un Akasya Durağı dizisinin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ahu Sungur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
Ahu Sungur, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu söz konusu röportajda "Gerçek hikayelerle ikinci bir şansı isteyenlerin yaşadıklarını konu alan bu programa siz konuk olsaydınız, ne ya da kim için ikinci bir şans isterdiniz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Soru karşısında Sungur, şu ifadeleri kullandı: "Benimki biraz imkansız olurdu çünkü ben yıllar önce vefat eden babacığımı son bir kez görmeyi isterdim. Ona son kez sarılmak, öpmek... Şükürler olsun yaşarken çok söyledim onu çok sevdiğimi ama sevdiğiniz birini kaybettiğinizde her şeyin yetersiz kaldığını hissediyorsunuz. Zaten programda da en çok anne ve babalarla olan hikayeler beni derinden etkiliyor.
Bence sağlıkla nefes aldığımız her gün sevdiğimiz ve bizi seven insanların kıymetini bilmeliyiz. Ve onlara onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemeliyiz. Benim sevgiye zaafım var. Tek motivasyon kaynağım sevgi. Çocukluğumdan beri hep böyle oldu. Bunun dışında isteyeceğim bir şans yok herhangi birinden ya da hayattan. Harika bir ailem var. Kalplerini kırmadım, incitmedim. Bu benim hayattaki en büyük şansım ve ödülüm."
En büyük zaafını açıklayan Ahu Sungur'un "Harika bir ailem var" sözleri de dikkat çekti. Bunun üzerine Sungur'un ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Sungur'un Akasya Durağı dizisinin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.