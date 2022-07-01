“Harika bir ailem var” demişti! Ahu Sungur ‘un 20 yıllık eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Akasya Durağı’nın yıldızıyla...

Bence sağlıkla nefes aldığımız her gün sevdiğimiz ve bizi seven insanların kıymetini bilmeliyiz. Ve onlara onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemeliyiz. Benim sevgiye zaafım var. Tek motivasyon kaynağım sevgi. Çocukluğumdan beri hep böyle oldu. Bunun dışında isteyeceğim bir şans yok herhangi birinden ya da hayattan. Harika bir ailem var. Kalplerini kırmadım, incitmedim. Bu benim hayattaki en büyük şansım ve ödülüm."