SON DAKİKA: Ebru Gündeş evleniyor! Gözyaşları içinde 'evet dedi 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw teklif için paraya kıydı
Son dakika magazin haberi... Ebru Gündeş evleniyor! Gözyaşları içinde 'evet dedi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw evlilik teklifi için paraya kıydı. Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş gözyaşları içinde "Evet" dedi. İşte detaylar...
EBRU GÜNDEŞ EVLENİYOR!
Ebru Gündeş, gözyaşları içinde 'evet dedi 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw teklif için paraya kıydı. Mayıs ayında başlayan aşk nikah masasına doğru yönünü çevirdi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEKLİFİ KABUL ETTİ
İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.
Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.
Bu arada Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırıyor. Ayrıca eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.