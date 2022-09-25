Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban anlattı: "Oktay Kaynarca ile çok iyi partner olduk!"

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO