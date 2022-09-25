Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban anlattı: "Oktay Kaynarca ile çok iyi partner olduk!"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban açıklamaları ile dikkat çekti. Yayın yolculuğuna zirvede başlayan Atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncularından Ebru Özkan Saban, "Hiçbir oyuncu tekrara düşmek istemez ama akışa bırakmak gerek. Her oyuncu kısmetini oynar" diye konuştu. Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir Türk, Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni bölümde bizi nelerle karşı karşıya bırakacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban hem diziyi, hem canlandırdığı karakteri hem de Oktay Kaynarca'yı anlattı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO
Leyla Türk karakterini canlandıran Ebru Özkan Saban, performansıyla ekran başındakilerden tam not aldı. Dizide üzerine titrediği kızı Suna'nın kaçırılması yüzünden büyük bir üzüntü yaşayan Leyla, diğer yandan öldü diye bildiği eşi Cezayir Türk'ü yıllar sonra karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu diziye dair bakın neler anlattı.