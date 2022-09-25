Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın! 12 yaşında koca delikanlı oldu görenler: "Annesinin kopyası"
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın! 12 yaşında koca delikanlı oldu görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili Murathan Pektaş ile sosyal medya gündeminde.
25.09.2022 12:12 - Son Güncelleme: 25.09.2022 12:31
"ANNESİNİN KOPYASI"
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın! 12 yaşında koca delikanlı oldu görenler, "Annesinin kopyası" diyor.
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş büyüdü kocaman oldu.
12 yaşındaki Murathan'ı görenler annesi Gamze Özçelik'e benzetiyor. İşte başta Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...