Vav TV İzle
Haberler Magazin SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! Hakim kararını verdi: '2 yıl 2 ay hapis...'

SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! Hakim kararını verdi: '2 yıl 2 ay hapis...'

CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! Gerçek adı Burak Özdemi olan sosyal medya fenomeni CZN Burak, yaptığı yemeklerle şöhreti yakaladı. Ancak annesi Didem Bozbura'nın davasıyla sarsıldı. İstanbul Üniversitesi'ndeki rüşvet operasyonuna karışan anne Didem Bozbura, hakim karşısına çıktı. 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15.06.2023 13:49 - Son Güncelleme: 15.06.2023 13:55
SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura’ya kötü haber! Hakim kararını verdi: ’2 yıl 2 ay hapis...’

'2 YIL 2 AY HAPİS...'

CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! CZN Burak ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in annesinin yargılandığı davada karar çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura’ya kötü haber! Hakim kararını verdi: ’2 yıl 2 ay hapis...’

8 BİN 500 TL İSTEMİŞ


Tüm Türkiye'nin konuştuğu olay 7 Şubat 2020'de yaşandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayet dilekçesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hazırlanan İddianamede Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından Dr. Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği vurgulandı. İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura’ya kötü haber! Hakim kararını verdi: ’2 yıl 2 ay hapis...’

YARDIMLA SUÇLANDI

Yardımla suçlanan CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura’ya kötü haber! Hakim kararını verdi: ’2 yıl 2 ay hapis...’

CEZALARI BELLİ OLDU

Daha önce savunmalarını gerçekleştiren ve suçlamaları reddeden sanıklar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alp Bozbura'ya 'İrtikap' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasını sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek hakkında ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.

SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura’ya kötü haber! Hakim kararını verdi: ’2 yıl 2 ay hapis...’

"ŞİRKETTEN PAY İSTEMİYORUM"

CZN Burak aylık geliriyle geçtiğimiz kasım ayında fena ti'ye alınmıştı...

SON DAKİKA