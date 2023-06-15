SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura’ya kötü haber! Hakim kararını verdi: ’2 yıl 2 ay hapis...’

8 BİN 500 TL İSTEMİŞ



Tüm Türkiye'nin konuştuğu olay 7 Şubat 2020'de yaşandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayet dilekçesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hazırlanan İddianamede Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından Dr. Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği vurgulandı. İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.