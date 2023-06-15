SON DAKİKA: CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! Hakim kararını verdi: '2 yıl 2 ay hapis...'
CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! Gerçek adı Burak Özdemi olan sosyal medya fenomeni CZN Burak, yaptığı yemeklerle şöhreti yakaladı. Ancak annesi Didem Bozbura'nın davasıyla sarsıldı. İstanbul Üniversitesi'ndeki rüşvet operasyonuna karışan anne Didem Bozbura, hakim karşısına çıktı. 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'2 YIL 2 AY HAPİS...'
CZN Burak ve annesi Didem Bozbura'ya kötü haber! CZN Burak ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in annesinin yargılandığı davada karar çıktı.
8 BİN 500 TL İSTEMİŞ
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olay 7 Şubat 2020'de yaşandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayet dilekçesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hazırlanan İddianamede Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından Dr. Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği vurgulandı. İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
YARDIMLA SUÇLANDI
Yardımla suçlanan CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
CEZALARI BELLİ OLDU
Daha önce savunmalarını gerçekleştiren ve suçlamaları reddeden sanıklar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alp Bozbura'ya 'İrtikap' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasını sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek hakkında ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.