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Haberler Magazin Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! "Boşuna 'güneş' demiyoruz" Havuz pozları olay

Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! "Boşuna 'güneş' demiyoruz" Havuz pozları olay

Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı. Havuz pozlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş'in Instagram paylaşımına "Boşuna 'güneş' demiyoruz" , "Tık doğdu güneşim" yorumları yağdı. Havuz pozlarıyla gündeme gelen voleybolcu Zehra Güneş'in cildindeki güneş yanığı da dikkatlerden kaçmadı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatilinden kareler...

15.06.2023 14:19 - Son Güncelleme: 15.06.2023 14:19
Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Boşuna ’güneş’ demiyoruz Havuz pozları olay

"BOŞUNA 'GÜNEŞ' DEMİYORUZ"

Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Havuz pozlarıyla gündeme gelen Zehra Güneş'e yorum üstüne yorum yağıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Boşuna ’güneş’ demiyoruz Havuz pozları olay

Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Boşuna ’güneş’ demiyoruz Havuz pozları olay

Başarılarıyla ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Zehra Güneş tatilde stres attı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Boşuna ’güneş’ demiyoruz Havuz pozları olay

Voleybolcu tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken havuzu da pas geçmedi. Havuzdan pozlarını paylaşan Zehra Güneş sosyal medyada gündem oldu.

Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Boşuna ’güneş’ demiyoruz Havuz pozları olay

Sırtındaki güneş yanığı ile dikkat çeken Zehra Güneş'in ardından sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatili görüntülerine hazır mısınız?

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