Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! "Boşuna 'güneş' demiyoruz" Havuz pozları olay
Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı. Havuz pozlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş'in Instagram paylaşımına "Boşuna 'güneş' demiyoruz" , "Tık doğdu güneşim" yorumları yağdı. Havuz pozlarıyla gündeme gelen voleybolcu Zehra Güneş'in cildindeki güneş yanığı da dikkatlerden kaçmadı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatilinden kareler...
15.06.2023 14:19 - Son Güncelleme: 15.06.2023 14:19
"BOŞUNA 'GÜNEŞ' DEMİYORUZ"
Milli voleybolcu Zehra Güneş siyah bikinisini giydi hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Havuz pozlarıyla gündeme gelen Zehra Güneş'e yorum üstüne yorum yağıyor.
Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor.
Voleybolcu tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken havuzu da pas geçmedi. Havuzdan pozlarını paylaşan Zehra Güneş sosyal medyada gündem oldu.