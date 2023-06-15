Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: "13. kafatası biz olmayalım"

Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: "13. kafatası biz olmayalım"

Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış... Hazine bulduğunu söyleyen ölümsüzlük otu meraklısı 74 yaşındaki Kadri Fidan'ı arayan Müge Anlı elde ettiği bilgileri ATV canlı yayınında açıkladı, herkes şaşkına döndü. ATV canlı yayınına bağlanan bir görgü tanığının verdiği bilgiler o mağaranın tuzaklı olduğunu ortaya çıkarırken Müge Anlı, define aranan mağaranın haritasının eline ulaştığını belirtti ve eşiyle arasında geçen komik bir diyaloğu izleyicileri ile paylaştı.

takvim.com.tr
15.06.2023 13:10 - Son Güncelleme: 15.06.2023 13:53
Müge Anlı’dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ’heyecansızsın’ sitemi! Bursa Uludağ’daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: 13. kafatası biz olmayalım

"13. KAFATASI BİZ OLMAYALIM"

Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ’heyecansızsın’ sitemi! Bursa Uludağ’daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: 13. kafatası biz olmayalım

Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan Kadri Fidan'a ne oldu?

Müge Anlı’dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ’heyecansızsın’ sitemi! Bursa Uludağ’daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: 13. kafatası biz olmayalım

Gelini Mehtap Fidan, kayınpederini aramak için canlı yayına çıktı, iddiaları herkesi şoke etti.

Müge Anlı’dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ’heyecansızsın’ sitemi! Bursa Uludağ’daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: 13. kafatası biz olmayalım

Şifalı otlar toplarken iki katlı mağara bulduğunu, altınlarla dolu olduğunu onları iki güvenli arkadaşıyla oradan alıp satacaklarını anlattığını söyleyen Mehtap Hanım, Kadri Fidan'a inanmadıklarını o yüzden önemsemediklerini böyle olacağını tahmin etmediğini belirtti.

Müge Anlı’dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ’heyecansızsın’ sitemi! Bursa Uludağ’daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: 13. kafatası biz olmayalım

HAZİNE BULDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ARKADAŞI CANLI YAYINDA

Arkadaşı ot toplamak için dağa çıktıklarını, Almanya'dan ot istediklerini 200 Euro gönderdiklerini söyledi. Onur Bey ile canlı yayında yüzleşen gelini Mehtap Hanım anlatılanların yalan olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA