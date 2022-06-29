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Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

Cüneyt Arkın'ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

Cüneyt Arkın'ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı... Çocukluğumuzun kahramanı, Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın... Kalbi durması sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın, 30 Haziran 2022 Perşembe günü öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlanacak. Ölüm haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Cüneyt Arkın'ın okul yıllarına dair bir fotoğrafı ortaya çıktı.

29.06.2022 14:07 - Son Güncelleme: 29.06.2022 14:08
Cüneyt Arkın’ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı... Cüneyt Arkın'ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı!

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Cüneyt Arkın’ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

85 yaşında olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalbinin durması nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Arkın'ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Cüneyt Arkın’ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

Hastane önünde açıklamalarda bulunan oğlu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.

Cüneyt Arkın’ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun ölümünün ardından Cüneyt Arkın'ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın’ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

O ZAMANLAR DAHA 16 YAŞINDA GENÇ BİR DELİKANLIYDI...

Statta gerçekleşen törendeki yürüyüş sırasında çekilen fotoğrafta yer alan Arkın'ın lise yıllarında olduğu düşünülüyor.

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