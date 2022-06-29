Cüneyt Arkın’ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...

85 yaşında olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalbinin durması nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Arkın'ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.