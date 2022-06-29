Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın davasında son dakika gelişmesi: Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti

NE OLMUŞTU?



Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Turan ile Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.



