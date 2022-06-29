Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın davasında son dakika gelişmesi: Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti
Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın davasında son dakika gelişmesi... Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Arda Turan'ı, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Böylelikle Arda, ikinci beraat etmiş oldu. Geçtiğimiz haftalarda Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin tanık olarak ifadesi alınamayan futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği ortaya çıktı.
Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti Arda Turan'ın... Davada son dakika gelişmesi yaşandı.
Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanması yapıldı.
İKİNCİ KEZ BERAAT ETTİ
Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Arda Turan'ı, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Böylelikle Arda, ikinci beraat etmiş oldu.
NE OLMUŞTU?
Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Turan ile Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Turan hakkında Şahin'e yönelik 'Cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a 'Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından da toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.