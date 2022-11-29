SON DAKİKA: Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği nafaka ortaya çıktı! Eksik yatırınca icraya vermişti indirim talebine ret geldi

NAFAKA AZALTMA DAVASI AÇMIŞTI

Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu. Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı Gülay Erinan istinaf mahkemesine başvurdu.