SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ortaya çıktı! Eksik yatırınca icraya vermişti indirim talebine ret geldi
Son dakika haberi... Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ortaya çıktı! vermişti indirim talebine ret geldi. Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İşte Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'a ödediği nafaka...
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ortaya çıktı! Eksik yatırınca icraya vermişti indirim talebine ret geldi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti.
NAFAKA AZALTMA DAVASI AÇMIŞTI
Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu. Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı Gülay Erinan istinaf mahkemesine başvurdu.
istinaf mahkemesi, yaşam koşulları ve ödeme imkanını göz önünde bulundurarak davalı Ahu Yağtu'nun itirazını haklı buldu. İlk kararın kaldırılmasına karar veren İstinaf mahkemesi, müşterek çocuğun yararına döviz cinsinden 10 bin dolar ödenmesine karar verdi.