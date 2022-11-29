Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya silikon mu taktırdı bu görüntü olay! Dekolteli sporcu sütyenini çekince ayan beyan ortaya çıktı
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya sosyal medya gündeminde. Ayça Çağla Altunkaya, TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekti.
29.11.2022 11:34 - Son Güncelleme: 29.11.2022 11:34
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Acun Ilıcalı sevgilisi için "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var" demişti. Her fırsatta sevgilisiyle mutlu olduğunu söylene Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak yaşıyor.
Sosyal medya hesabı kilitli olan Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti.