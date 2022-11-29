Elon Musk'ın sır gibi saklanan evlat acısı! 'Yeni doğan oğlum kollarımda öldü' demişti! Eski eş sessizliğini bozdu: “Yalan söylüyor!”
Elon Musk'ın sır gibi saklanan evlat acısı! 'Yeni doğan oğlum kollarımda öldü' demişti! Eski eş sessizliğini bozdu. O sadece dünyanın en zengin birkaç insanından biri değil, kuşkusuz en zekilerinden de. Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin sahibi girişimci iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ı satın alarak gündemde var olmaya devam ediyor. Geçmişte ünlü ve ünsüz birçok kadınla birliktelik yaşayan Elon Musk'ın az bilinen, daha geçmişte kaldığı için son ilişkileri kadar konuşulmayan bir evliliği ve bu evlilikten sahip olduğu 5 çocuğu var. Musk'ın bu evlilik ve çocuklarıyla ilgili geçmişi geçtiğimiz aylarda haberlere konu olmuştu. Aynı haber şimdilerde Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.
"YALAN SÖYLÜYOR!"
Elon Musk'ın sır gibi saklanan evlat acısı! 'Yeni doğan oğlum kollarımda öldü' demişti! Eski eş sessizliğini bozdu.
ÇOCUK HASSASİYETİNİ PAYLAŞMIŞTI
Elon Musk, herkesi teker teker Twitter'a geri döndürürken kendisine geçen hafta, ünlü komplo teorisyeni Alex Jones'u da geri alıp almayacağı sorulmuş, Musk ise hayatını kaybetmiş çocuklar hakkında yalan söyleyerek kendine kariyer inşa eden birisinin sahibi olduğu platformda konuşmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti. Musk, bu hassasiyetinin ise daha 10 haftalıkken kollarında ölen oğlunun sebep olduğunu anlamıştı.
Musk'ın çok bilinmeyen geçmişinden çıkıp gelen bir isimse bu açıklamayı yalanladı ve her söylediği şeyin doğruluğu sorgulanan ve gerek fikirleri gerekse eylemleriyle çok tepki toplayan Elon Musk'ı doğruları anlatmamakla suçladı. Bu kişi Musk'ın, 9 çocuğundan 5'inin annesi olan, 2000 yılında evlendiği eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson. Justine ve Elon, 8 yıl evli kalmış, bu evlilikten 5 çocukları olmuştu. Çift 2008 yılında boşandı ve çocuklarının velayetlerini paylaştı. Oysa bu evlilik ve aile hakkında herkesin sonradan öğreneceği büyük bir sır ve bu sırrın taşıdığı büyük bir acı vardı.
Alex Jones Amerikalı bir radyo şovu sunucusu ve aşırı sağcı komplo teorisyenidir. İnternet üzerinden yayımlanan Genesis Communications Network'te Alex Jones Show'u sunuyor ve komplo teorileri ve sahte haberlere dayanan InfoWars adında bir web sitesinin de sahibi. Alex Jones, ABD'de 2012 yılında Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırının düzmece olduğunu iddia etmiş ve 965 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
SIR GİBİ SAKLANAN EVLAT ACISI
Justine Wilson, 2004 yılında ikizleri Griffin ve Xavier'i, 2006 yılında ise üçüzleri Kai, Saxon ve Damian'ı dünyaya getirdi. ABD basınında çıkan haberlere göre bu hamileliklerin hepsi tüp bebek yöntemiyle gerçekleşmişti. Ancak çiftin bu beş çocuktan önce bir çocuğu daha olmuştu. Elon Musk ve Justine Wilson'ın ilk çocuğu, Nevada Alexander Musk, daha iki buçuk aylıkken trajik şekilde hayatını kaybederek ani ölümüyle Wilson ve Musk'ı yasa boğmuştu. Nevada'nın ölüm sebebi kayıtlara 'Ani bebek ölümü sendromu' olarak geçti. Genç çift, ilk çocuklarının korkunç ölümü yüzünden çok sarsılacak, daha sonrasında kurdukları 5 çocuklu aileyle eski mutluluklarına kavuşmaya çalışacaktı.