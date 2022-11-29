Elon Musk’ın sır gibi saklanan evlat acısı! ’Yeni doğan oğlum kollarımda öldü’ demişti! Eski eş sessizliğini bozdu: “Yalan söylüyor!”

Musk'ın çok bilinmeyen geçmişinden çıkıp gelen bir isimse bu açıklamayı yalanladı ve her söylediği şeyin doğruluğu sorgulanan ve gerek fikirleri gerekse eylemleriyle çok tepki toplayan Elon Musk'ı doğruları anlatmamakla suçladı. Bu kişi Musk'ın, 9 çocuğundan 5'inin annesi olan, 2000 yılında evlendiği eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson. Justine ve Elon, 8 yıl evli kalmış, bu evlilikten 5 çocukları olmuştu. Çift 2008 yılında boşandı ve çocuklarının velayetlerini paylaştı. Oysa bu evlilik ve aile hakkında herkesin sonradan öğreneceği büyük bir sır ve bu sırrın taşıdığı büyük bir acı vardı.