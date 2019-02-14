Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...
Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin'e kötü haber geldi. Boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için dava açan Caner Erkin'in velayet davası reddedildi. Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın, anne Asena Atalay'da kalmasına karar verildi. Asena Atalay, Sevgililer Günü'nde çıkan kararı öğrenince bakın ne yaptı...
14.02.2019 12:36
- Son Güncelleme: 14.02.2019 12:36
DAVANIN GEÇMİŞİ
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar'ın (7) velayetini almak için eski eşi Asena Atalay'a 2017'de açtığı davada 'sosyal inceleme raporu' hazırlandı ve mahkemeye sunuldu.
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