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Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin'e kötü haber geldi. Boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için dava açan Caner Erkin'in velayet davası reddedildi. Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın, anne Asena Atalay'da kalmasına karar verildi. Asena Atalay, Sevgililer Günü'nde çıkan kararı öğrenince bakın ne yaptı...

14.02.2019 12:36 - Son Güncelleme: 14.02.2019 12:36
Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

CANER ERKİN'İN OĞLU ÇINAR ANNE ASENA ATALAY'DA KALDI!

Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini eski eşi Asena Atalay'dan almak için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeden karar geldi.

Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.

Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

ASENA ATALAY'DAN GELEN AÇIKLAMA

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre Asena Atalay, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' dedi.

Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar'ın (7) velayetini almak için eski eşi Asena Atalay'a 2017'de açtığı davada 'sosyal inceleme raporu' hazırlandı ve mahkemeye sunuldu.

CANER ERKİN İLE ASENA ATALAY'IN VELAYET SAVAŞI - TIKLA

Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi.

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