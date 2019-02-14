Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı
Çocuklar Duymasın'ın yıllara meydan okuyan oyuncusu Pınar Altuğ, eşi ve ailesine olan bağlılığını sosyal medya hesabından dile getirmeye devam ediyor. '14 Şubat Sevgililer Günü'nde de eşi Yağmur Atacan' a olan sevgisini göstermeyi ihmal etmeyen 44 yaşındaki Altuğ'un sosyal medya paylaşımı yine çok konuşuldu. İşte ünlülerin sevgililer günü paylaşımı...
Pınar Altuğ, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakterine hayat veren ve sevilen oyuncu Pınar Altuğ'un Sevgililer Günü paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik mesajlarla kutladı. İşte Ünlülerin 'Sevgililer Günü' mesajları...
ALİŞAN
Allah'ım sana şükürler olsun mucizeni bize de yaşattığın için...14 Şubat hediyemizi 1 gün önce aldık biz. Dün geceden beri öyle tarifsiz duygular yaşıyorum ki, anlatması imkansız... Bu duyguları bana yaşatan önce Allah'ıma sonsuz şükürler ediyorum, sonra da hayatıma girdiği günden beri her günümü ayrı güzelleştiren sevdiğim kadına, karıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
NURGÜL YEŞİLÇAY
Ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş! Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk değilmiş, yaşanan her anın kıymetini bilmekmiş! Daha gerçekmiş, daha eğlenceliymiş, daha komikmiş! İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık, aşıkmışık…