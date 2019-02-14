Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı

ALİŞAN

Allah'ım sana şükürler olsun mucizeni bize de yaşattığın için...14 Şubat hediyemizi 1 gün önce aldık biz. Dün geceden beri öyle tarifsiz duygular yaşıyorum ki, anlatması imkansız... Bu duyguları bana yaşatan önce Allah'ıma sonsuz şükürler ediyorum, sonra da hayatıma girdiği günden beri her günümü ayrı güzelleştiren sevdiğim kadına, karıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.