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Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...

14.02.2019 17:25

Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin'e kötü haber geldi. Boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için dava açan Caner Erkin'in velayet davası reddedildi. Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın, anne Asena Atalay'da kalmasına karar verildi. Asena Atalay, Sevgililer Günü'nde çıkan kararı öğrenince bakın ne yaptı...


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