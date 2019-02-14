Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin'e kötü haber geldi. Boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için dava açan Caner Erkin'in velayet davası reddedildi. Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın, anne Asena Atalay'da kalmasına karar verildi. Asena Atalay, Sevgililer Günü'nde çıkan kararı öğrenince bakın ne yaptı...
Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...14.02.2019 17:25
- Başkan Erdoğan: Sınırımızda terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz
- Ankara'da inanılmaz görüntüler! Bebeğini fırlatarak polislere vurdu
- Osmangazi Köprüsü’nde nefes kesen operasyon!
- Son dakika: Caner Erkin'e kötü haber: Oğlu Çınar'ın velayet davası reddedildi! Kararı öğrenen Asena Atalay...
- Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!
- Kartal'da çöken apartmanla ilgili yeni gelişme | 2 kişi hakimliğe sevkedildi
- Başkan Erdoğan Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor
- Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı
- Son dakika: 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası sonrası flaş gelişme!
- Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda
- İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! "Kurnazlık..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.