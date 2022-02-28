SON DAKİKA: Çağla Şıkel'den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla'nın sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi Çağla Şıkel'den geldi. 43 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Şıkel, geçtiğimiz günlerde babasının ölümü hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çağla Şıkel haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
28.02.2022 14:23 - Son Güncelleme: 28.02.2022 14:27
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.