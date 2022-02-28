Vav TV İzle
Haberler Magazin SON DAKİKA: Çağla Şıkel'den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla'nın sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA: Çağla Şıkel'den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla'nın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi Çağla Şıkel'den geldi. 43 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Şıkel, geçtiğimiz günlerde babasının ölümü hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çağla Şıkel haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

28.02.2022 14:23 - Son Güncelleme: 28.02.2022 14:27
SON DAKİKA: Çağla Şıkel’den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın sağlık durumu nasıl?

Çağla Şıkel'den üzen haber geldi! 2 çocuk annesi Çağla'nın sağlık durumu nasıl? Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Çağla Şıkel’den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın sağlık durumu nasıl?

ÇAĞLA ŞIKEL'İN SAĞLIK DURUMU

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SON DAKİKA: Çağla Şıkel’den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal ile koronavirüs testi pozitif çıktı.

SON DAKİKA: Çağla Şıkel’den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Çağla Şıkel’den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın sağlık durumu nasıl?

KORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU

Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

SON DAKİKA