SON DAKİKA: Çağla Şıkel’den üzen haber geldi, böyle duyurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal ile koronavirüs testi pozitif çıktı.