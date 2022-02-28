İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: "Boynumda anneciğimin bıraktığı..."

"Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" açıklaması ile hafızalara kazınan İlayda Alişan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.