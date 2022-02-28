İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: "Boynumda anneciğimin bıraktığı..."
İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım İlayda Alişan'ın Instagram hesabından geldi, genç oyuncuya sevenlerinden mesaj yağdı. Yeni yaşını kutlayan İlayda Alişan, annesiyle ilgili sözleriyle sevenlerini duygulandırdı. Annesini kanserden dolayı kaybeden İlayda Alişan, "Ablam bana gözü gibi bakıp annelik yaptı" sözleriyle hafızalara kazınmıştı...
28.02.2022 14:51 - Son Güncelleme: 28.02.2022 14:57
İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Genç oyuncu İlayda Alişan'dan kahreden paylaşım geldi.
"Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" açıklaması ile hafızalara kazınan İlayda Alişan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.