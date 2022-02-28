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Haberler Magazin İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: "Boynumda anneciğimin bıraktığı..."

İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: "Boynumda anneciğimin bıraktığı..."

İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım İlayda Alişan'ın Instagram hesabından geldi, genç oyuncuya sevenlerinden mesaj yağdı. Yeni yaşını kutlayan İlayda Alişan, annesiyle ilgili sözleriyle sevenlerini duygulandırdı. Annesini kanserden dolayı kaybeden İlayda Alişan, "Ablam bana gözü gibi bakıp annelik yaptı" sözleriyle hafızalara kazınmıştı...

28.02.2022 14:51 - Son Güncelleme: 28.02.2022 14:57
İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: Boynumda anneciğimin bıraktığı...

İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Genç oyuncu İlayda Alişan'dan kahreden paylaşım geldi.

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İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: Boynumda anneciğimin bıraktığı...

"Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük."

İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: Boynumda anneciğimin bıraktığı...

"Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" açıklaması ile hafızalara kazınan İlayda Alişan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: Boynumda anneciğimin bıraktığı...

Ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım yürek burktu. Ünlü oyunucu 9 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesinin hatıra bıraktığı kolyelerini taktığı pozunu paylaştı.

İlayda Alişan annesini 9 yaşındayken kaybetmiş ve hikayesiyle yürek sızlatmıştı... Kahreden paylaşım: Boynumda anneciğimin bıraktığı...

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandıgım her şey, her his yanımda olsun.. en çok da bu yıl" notunu düştü.

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