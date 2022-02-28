Survivor'da Nisa ve Barış'ın kan davası sürüyor ' işine geldiğinde konuşuyor' Eski sevgililer daha çok su götürür neden ayrıldılar?
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölübaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nitekim bu olay daha çok su götürür gibi. Nitekim Barış Murat Yağcı'nın son açıklamaları da bunu gösteriri cinsten...
28.02.2022 13:03 - Son Güncelleme: 28.02.2022 13:03
Survivor'ın olaylı eski çifti Barış Murat Yağcı ike Nisa Bölükbaşı arasında sular durulmayacak gibi. Önceki gün Nisa Bölükbaşı'nın Türkçe'yle ilgili sıkıntı yaşaması üzerine açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı, Nisa hakkında verdi veriştirdi.
Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan yarışmacılarından biri Nisa Bölükbaşı. İlk olarak 2020 yılında Survivor'a katılan Nisa Bölükbaşı o dönem yaşadığı psikolojik sorunlar ve Sercan Yıldırım'la olan flörtüyle sezona damgasını vurmuştu. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın olayları sonrasında da bitmemişti.
Nisa Bölükbaşı 2020 sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmemişti. Çiftin 1 yıldan az süren ilişkileri olaylı bir şekilde son bulmuştu.