SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy ölümden döndü! Sette kaza geçirdi herkesi korkuttu! Araçla aksiyon sahnesi çekilirken...

Ünlü oyuncunun partnerinin ilk olarak Alina Boz olduğu açıklanmış, Boz'un projeden ayrıldığı iddia edilmişti. Daha sonra Esra Bilgiç ismi geçmiş ve onun için de, Bilgiç'in şartlarda anlaşamadığı için projeden ayrıldığı belirtilmişti. Ardından projenin adı Terzi olmuş ve Ulusoy'un partnerinin de Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro mezunu Şifanur Gül olacağı iddia edilmişti.