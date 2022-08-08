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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Kadir'iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Kardeşlerim'in Kadir'iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer ünlü ikili aşk yaşıyormuş... Bir dizi aşkı daha gerçek oldu... Aynı projede başrol paylaşan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın midesinde kelebekler uçuyormuş. Bir süre önce dikkatli hayranlarının gözünden kaçmayan yakınlaşma, doğruymuş. İşte detaylar...

08.08.2022 10:06 - Son Güncelleme: 08.08.2022 10:10
Kardeşlerim’in Kadir’iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Kardeşlerim'in Kadir'iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer aşk yaşıyorlarmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Kadir’iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile milyonlarıns evgisini kazanan oyuncu Halit Özgür Sarı, şimdilerde bir başka projede birlikte yer aldığı partneri Sinem Ünsal ile aşk yaşıyor.

Kardeşlerim’in Kadir’iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

bir süre önce dikkatli hayranlarının gözünden kaçmayan yakınlaşma, doğruymuş. Hatta çift şu sıralar Belgrad'da tatil yapıyor.

Kardeşlerim’in Kadir’iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç'la birlikte olduğu biliniyordu. Çiftin 4 yıllık ilişkisi temmuz ayında sona ermişti.

Kardeşlerim’in Kadir’iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Ünsal, geçtiğimiz günlerde dizisinin final yaptığını ilan etmiş ve Halit Özgür Sarı ile fotoğraflarını paylaşarak hem rol arkadaşına hem de dizi ekibine teşekkür etmişti. Bakalım ikiliden önümüzdeki günlerde aşk dolu paylaşımlar gelecek mi...

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