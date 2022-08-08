Kardeşlerim’in Kadir’iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Ünsal, geçtiğimiz günlerde dizisinin final yaptığını ilan etmiş ve Halit Özgür Sarı ile fotoğraflarını paylaşarak hem rol arkadaşına hem de dizi ekibine teşekkür etmişti. Bakalım ikiliden önümüzdeki günlerde aşk dolu paylaşımlar gelecek mi...