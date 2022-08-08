Kardeşlerim'in Kadir'iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer...
Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer ünlü ikili aşk yaşıyormuş... Bir dizi aşkı daha gerçek oldu... Aynı projede başrol paylaşan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın midesinde kelebekler uçuyormuş. Bir süre önce dikkatli hayranlarının gözünden kaçmayan yakınlaşma, doğruymuş. İşte detaylar...
08.08.2022 10:06 - Son Güncelleme: 08.08.2022 10:10
Kardeşlerim'in Kadir'iydi... Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'dan bomba haber! Hayranları fark etmişti gerçek ortaya çıktı meğer aşk yaşıyorlarmış...
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile milyonlarıns evgisini kazanan oyuncu Halit Özgür Sarı, şimdilerde bir başka projede birlikte yer aldığı partneri Sinem Ünsal ile aşk yaşıyor.
Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç'la birlikte olduğu biliniyordu. Çiftin 4 yıllık ilişkisi temmuz ayında sona ermişti.