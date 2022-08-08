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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! "İlk adımımızı attık" dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! "İlk adımımızı attık" dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı Petek Dinçöz. Aradığı mutluluğu Nida Büyükbayraktar'da bulan Petek Dinçöz'ün Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz'ün aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta Miami'deki yeni evi de Reza'nın aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Petek ise, "Oğlumun dili için gittim" demişti.

08.08.2022 10:59 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:02
Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! İlk adımımızı attık dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı

5 ay önce eşinden boşanmıştı... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! "İlk adımımızı attık" dedi ilk kare geldi!

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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! İlk adımımızı attık dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirdi.

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! İlk adımımızı attık dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı

Geçtiğimiz aylarda gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! İlk adımımızı attık dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı

TEK CELSEDE BİTTİ

Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! İlk adımımızı attık dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı

Boşandıktan sonra oğlu Aslan'ın eğitim hayatı için Amerika'ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

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