Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! "İlk adımımızı attık" dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı
Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! "İlk adımımızı attık" dedi ilk kare geldi! 5 ay önce eşinden boşanmıştı Petek Dinçöz. Aradığı mutluluğu Nida Büyükbayraktar'da bulan Petek Dinçöz'ün Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz'ün aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta Miami'deki yeni evi de Reza'nın aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Petek ise, "Oğlumun dili için gittim" demişti.
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirdi.
Geçtiğimiz aylarda gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
TEK CELSEDE BİTTİ
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.
Boşandıktan sonra oğlu Aslan'ın eğitim hayatı için Amerika'ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye'ye dönmeye karar verdi.