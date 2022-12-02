SON DAKİKA: Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı kendini bakın nasıl savundu: "Saldırıp boğazımı sıktı"

"KESİNLİKLE DARP VE HAREKET EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Çağatay Akman kimlik tespitinde şarkıcı olduğunu, aylık kazancının 5 bin lira olduğunu belirtti. Savunmasında Akman, olay günü Zeytinburnu'na gitmek için taksiye bindiğini anlatarak, "Taksici Cihangir'e kadar gideceğini söyledi. Oradan taksi değiştirip eve gidecektim. Taksi bekledim, gelmedi. Öykü'nün evinin yanında taksi durağı vardı, bir süre dışarıda bekledim. Öykü'nün evine girmedim. Bir süre sonra Öykü dışarı çıktı 'Ne yapıyorsun burada' dedi. Ben de taksi beklediğimi söyledim. Eve girdi, sonra tekrar çıktı, küfür ve hakaret etti. Daha sonra taksi geldi ancak, taksiye binerken Öykü bana küfürlü konuşunca ben de 'Nasıl konuşuyorsun' dedim. Öykü bana saldırmaya başladı. Bu sırada Öykü'ye kesinlikle darp ve hareket etmedim. Öykü beni ittirince ben de sadece kolumu uzatıp, engellemeye çalıştım. Çünkü benim boğazımı sıkmaya çalışıyordu" dedi.