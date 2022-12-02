SON DAKİKA: Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı kendini bakın nasıl savundu: "Saldırıp boğazımı sıktı"
Son dakika haberi... Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı... Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Mahkemede hakim karşısına çıkan Akman, ifadesiyle şaşkına çevirdi. Taksiye bindiği sırada Öykü Uslu'nun kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını söyleyen Akman, kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu açıkladı.
"SALDIRIP BOĞAZIMI SIKTI"
Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı kendini bakın nasıl savundu...
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman katıldı. Öykü Uslu ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
"KESİNLİKLE DARP VE HAREKET EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"
Çağatay Akman kimlik tespitinde şarkıcı olduğunu, aylık kazancının 5 bin lira olduğunu belirtti. Savunmasında Akman, olay günü Zeytinburnu'na gitmek için taksiye bindiğini anlatarak, "Taksici Cihangir'e kadar gideceğini söyledi. Oradan taksi değiştirip eve gidecektim. Taksi bekledim, gelmedi. Öykü'nün evinin yanında taksi durağı vardı, bir süre dışarıda bekledim. Öykü'nün evine girmedim. Bir süre sonra Öykü dışarı çıktı 'Ne yapıyorsun burada' dedi. Ben de taksi beklediğimi söyledim. Eve girdi, sonra tekrar çıktı, küfür ve hakaret etti. Daha sonra taksi geldi ancak, taksiye binerken Öykü bana küfürlü konuşunca ben de 'Nasıl konuşuyorsun' dedim. Öykü bana saldırmaya başladı. Bu sırada Öykü'ye kesinlikle darp ve hareket etmedim. Öykü beni ittirince ben de sadece kolumu uzatıp, engellemeye çalıştım. Çünkü benim boğazımı sıkmaya çalışıyordu" dedi.
Akman, "Ben de kendilerine, 'Beni buradan kovamazsınız' şeklinde cevap verdim. Daha sonra polisler olay yerine geldi. Furkan olay yerine geldi. Furkan da bana küfür ederek 'Sen kimsin, kız kardeşimin evine niye girmeye çalışıyorsun' dedi. Furkan, ardından bana yumruk atarak yere düşürdü ve sırtıma vurdu. Sonra ben de Furkan'a yumruk attım. Olay sırasında ben de kesinlikle Öykü'ye tehdit ve hakaret etmedim. Furkan bana karşı küfürler edince bende ona karşı küfürler ettim. Bende karşı taraftan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.