Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali gören 'zaman acımasız' dedirtti! '10 kez kürtaj oldum' açıklamasıyla...
Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda da '10 kez kürtaj oldum' açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.
02.12.2022 15:12 - Son Güncelleme: 02.12.2022 15:12