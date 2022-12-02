Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ü 38 yıl öncesine götürdü! Kahreden haber Pınar Altuğ'u hüzne boğmuştu: "Lise mezuniyet..."
Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ü 38 yıl öncesine götürdü! Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'dominant teyze Gönül' karekteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç acı haberi geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından duyurdu. Kahreden haberle eski rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğulmuştu... Oyuncu Zeyno Günenç babasıyla 38 yıl önce çekilen fotoğrafını takipçileri ile paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
"LİSE MEZUNİYET..."
Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ü 38 yıl öncesine götürdü! Kahreden haber Pınar Altuğ'u hüzne boğmuştu... Zeyno Günenç'in babasıyla pozu gündeme bomba gibi düştü.
Kariyer hayatı boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan, 16 Ocak 2002 - 11 Nisan 2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'dominant teyze Gönül' karekteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu Zeyno Günenç geçtiğimiz haziran ayında aldığı acı haberle yıkıldı.
BABASI BİLAL GÜNENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta ''Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...'' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.
Oyuncu Zeyno Günenç, 38 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günenç, fotoğrafın altına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" notunu düştü. Kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Zeyno Günenç'in gençliğinde babasıyla verdiği poza beğeni yağdı.