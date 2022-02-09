SON DAKİKA: Buse Varol'un itirafının ardından gerçek ortaya çıktı! Alişan'dan boşanma açıklaması: "Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar"
Son dakika haberi Alişan ve Buse Varol çiftinden geldi. 2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Alişan Instagram'dan açıklama yaptı, bakın neler söyledi.
"HER AİLEDE YAŞANABİLECEK ŞEYLER BUNLAR"
Buse Varol'un itirafının ardından gerçek ortaya çıktı! Alişan'dan boşanma açıklaması geldi!
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı ileri sürülüyordu.
Geçtiğimiz yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın, Buse Varol ile evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Çift o dönem çıkan haberleri yalanlarken, ayrılık iddiaları kızları Eliz'in doğum günü kutlaması ile yeniden gündeme geldi.
ALİŞAN İLE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?
Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı Buse Varol'dan itiraf geldi...
2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı.