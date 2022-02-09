Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç aynı mekanda! Sosyal medya yıkıldı olay görüntü!
Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç aynı mekanda! Sosyal medya ortaya çıkan görüntüyle çalkalandı! Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 2020'nin Temmuz ayında 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Biten ilişkilerinin ardından Hande, Kerem ile, Murat ise Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkiliden Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin'le yollarını ayırdı. Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında görüntülenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.
Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç aynı mekanda! Sosyal medya yıkıldı, olay görüntü!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçen günlerde meslektaşı Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Erçel şimdi ise Sitera Akbaş ile aşk yaşayan eski aşkı Murat Dalkılıç ile yeniden gündeme geldi.
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşıyla konuşurken kameralara yansıdı. O anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak çok konuşuldu.
NE OLMUŞTU?
Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 2020'nin Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık nedeni olarak birçok iddia ortaya atılırken Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Dalkılıç, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" demişti.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir girdi! Türkiye piyasasına girmeye hazırlanan dijital platform Disney Plus'ın ilk yerli dizisi 'Dünya İle Benim Aramda'nın başrollerinde Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in oynayacağı açıklanmıştı.