Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç aynı mekanda! Sosyal medya yıkıldı, olay görüntü!

NE OLMUŞTU?

Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 2020'nin Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık nedeni olarak birçok iddia ortaya atılırken Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Dalkılıç, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" demişti.