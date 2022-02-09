Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...
İngiliz aktör Jason Statham'ın rol aldığı, çekimleri Antalya'da gerçekleşen Servet Operasyonu adlı film için geri sayım başladı. 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun başrolde yer aldığı filmin fragmanı kısa sürede 2 milyon kez izlendi. Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham, geçtiğimiz aylarda da Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
09.02.2022 10:40
- Son Güncelleme: 09.02.2022 10:40
GUY Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı Servet Operasyonu adlı film, geçtiğimiz aylarda Antalya'da çekilmişti. Filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, filmin fragmanını sosyal medyada paylaştı. Aksiyonu bol sahnelerin çekimi 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
İngiliz aktör Statham, geçen aylarda da Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.