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Haberler Magazin Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

İngiliz aktör Jason Statham'ın rol aldığı, çekimleri Antalya'da gerçekleşen Servet Operasyonu adlı film için geri sayım başladı. 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun başrolde yer aldığı filmin fragmanı kısa sürede 2 milyon kez izlendi. Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham, geçtiğimiz aylarda da Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

09.02.2022 10:40 - Son Güncelleme: 09.02.2022 10:40
Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

AKSİYONUN YENİ BAŞKENTİ ANTALYA...

Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

GUY Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı Servet Operasyonu adlı film, geçtiğimiz aylarda Antalya'da çekilmişti. Filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, filmin fragmanını sosyal medyada paylaştı. Aksiyonu bol sahnelerin çekimi 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

Fragmanda Antalya'nın Kaleiçi bölgesi, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yer aldığı görüldü. Merak uyandıran tanıtım kısa sürede 2 milyon kez izlendi.

Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

İngiliz aktör Statham, geçen aylarda da Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Jason Statham paylaştı izlenme rekoru geldi! Aksiyonun yeni başkenti Antalya...

1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TARAFINDAN BEĞENİLDİ

Statham'ın her iki paylaşımı 1 milyonu aşkın kişi tarafından beğenilmiş, çok sayıda yorum almıştı.

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