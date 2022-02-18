Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: "Kazanıyorum, harcıyorum!"
Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı. Paylaştığı videolarla önce YouTube'da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, ardından müzik dünyasına adım atan Reynmen, lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Modifiyeli lüks aracını valeden teslim alan şarkıcı, "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor" dedi.
"KAZANIYORUM HARCIYORUM!"
Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı. Reynmen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Valeden özel yaptırdığı modifiyeli aracını alan 26 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde annesi Nesibe Aktaş'ın gasp edildiği olayı hakkında Reynmen, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni de yoruyor başkalarını da yormasın" dedi.
Sunucu Bircan Bali, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisi için "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.