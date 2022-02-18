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Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: "Kazanıyorum, harcıyorum!"

Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı. Paylaştığı videolarla önce YouTube'da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, ardından müzik dünyasına adım atan Reynmen, lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Modifiyeli lüks aracını valeden teslim alan şarkıcı, "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor" dedi.

18.02.2022 12:07 - Son Güncelleme: 18.02.2022 12:13
Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: Kazanıyorum, harcıyorum!

"KAZANIYORUM HARCIYORUM!"

Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı. Reynmen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Valeden özel yaptırdığı modifiyeli aracını alan 26 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde annesi Nesibe Aktaş'ın gasp edildiği olayı hakkında Reynmen, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni de yoruyor başkalarını da yormasın" dedi.

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Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: Kazanıyorum, harcıyorum!

Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken YouTuber, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum, harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" diye konuştu. Story'de paylaştığı saat için "Satın mı aldnız?" sorusuna ise, "Neden olmasın?" diyen Reynmen, modifiyeli cipiyle Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: Kazanıyorum, harcıyorum!

Sunucu Bircan Bali, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisi için "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: Kazanıyorum, harcıyorum!

Suçlamalar konu olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirten savcılık, Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından üç ay 15 günden iki yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: Kazanıyorum, harcıyorum!

Alınan mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Reynmen'in akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

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