Reynmen modifiyeli lüks aracıyla İstanbul caddelerini tozu dumana kattı: "Kazanıyorum, harcıyorum!"

Sunucu Bircan Bali, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisi için "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.