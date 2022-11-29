SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...
Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı. Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Güzin Çorağan'dan önceki gün kahreden haber geldi. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında vefat etti. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi, toprağa verildi.
29.11.2022 15:41 - Son Güncelleme: 29.11.2022 15:47
GÜZİN ÇORAĞAN'A VEDA...
Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandI...
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi toprağa verildi. Çorağan'ın cenazesi, kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.