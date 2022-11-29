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Haberler Magazin SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı. Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Güzin Çorağan'dan önceki gün kahreden haber geldi. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında vefat etti. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi, toprağa verildi.

29.11.2022 15:41 - Son Güncelleme: 29.11.2022 15:47
SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye’ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

GÜZİN ÇORAĞAN'A VEDA...

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandI...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye’ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi toprağa verildi. Çorağan'ın cenazesi, kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye’ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye’ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye’ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

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