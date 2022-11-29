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Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda anne olan ardından uzunca bir sürenin ardından bir tekli çıkaran Rihanna, hali hazırda bebeğinin babası, bir dönem Rihanna'yı aldattığı iddia edilen ASAP Rocky'le çok fena yakalandı. İşte o görüntü.

29.11.2022 15:41 - Son Güncelleme: 29.11.2022 15:41
Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Barbadoslu Rihanna, yıllardır müzik piyasasından uzaktı.

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Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...

SÜRPRİZ DÖNÜŞ

Güzellik ve iç giyim markaları kurarak, dünyanın en zengin kadın şarkıcısı unvanına sahip oldu.

Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...

34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mayısta bebeğini dünyaya getirdi ve müzikten uzak kalacağı sinyalini verdi.

Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...

RIHANNA'NIN BEBEĞİ

Ancak sürpriz bir geri dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.

Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...

Ünlü şarkıcı, Marvel yapımı "Kara Panter"in devam filmi "Kara Panter: Yaşasın Wakanda" için şarkı yazdı.

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