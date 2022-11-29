Rihanna sevgilisiyle öyle bir halde yakalandı ki kameralar patlayınca gözler şaştı kaldı! Bir de onu aldatan sevgilisiyle...
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda anne olan ardından uzunca bir sürenin ardından bir tekli çıkaran Rihanna, hali hazırda bebeğinin babası, bir dönem Rihanna'yı aldattığı iddia edilen ASAP Rocky'le çok fena yakalandı. İşte o görüntü.
29.11.2022 15:41 - Son Güncelleme: 29.11.2022 15:41