2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yoga pozu! Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen Aslışah'ın son hali...
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen sene Eylül ayında ise oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan ünlü isimden karnı burnunda poz geldi. Yoga yaparken verdiği bir pozu yayınlayan Alkoçlar'ın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda son hali...
18.11.2022 20:39 - Son Güncelleme: 18.11.2022 20:39
Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı veliahtı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, aynı yılın Eylül ayında ise oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Bebeğine Cem adını veren Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.