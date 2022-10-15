SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
15.10.2022 12:16 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:29
Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
Acı haberi duyuran Hamdi Alkan: "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi. Billur Kalkavan 59 yaşındaydı...
"KORONAYA MÜTEŞEKKİRİM"
Billur Kalkavan, hastalığının gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti: