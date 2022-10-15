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Haberler Magazin SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

15.10.2022 12:16 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:29
SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur KalkavanBodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

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SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Ara ara sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Billur Kalkavan'dan acı haber geldi.

SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Acı haberi duyuran Hamdi Alkan: "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi. Billur Kalkavan 59 yaşındaydı...

SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

"KORONAYA MÜTEŞEKKİRİM"
Billur Kalkavan, hastalığının gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:

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