Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan'ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...
Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan'da gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü... Geçtiğimiz mayıs ayında, Hamdi Alkan'ın paylaşımı sonrasında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın vefat haberi sonrası herkes hakkındaki detayları araştırıyor. En çok merak edilen ise bu zorlu süreçte yanından ayrılmayan sevgilisi Buğra Bahadırlı.
15.10.2022 12:31 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:43
Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın, kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü.
Billur Kalkavan, tedavi sürecinde en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu söylemişti: "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor."