Vav TV İzle
Haberler Magazin Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan'ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan'ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan'da gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü... Geçtiğimiz mayıs ayında, Hamdi Alkan'ın paylaşımı sonrasında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın vefat haberi sonrası herkes hakkındaki detayları araştırıyor. En çok merak edilen ise bu zorlu süreçte yanından ayrılmayan sevgilisi Buğra Bahadırlı.

15.10.2022 12:31 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:43
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan’a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan’ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan (59), tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Acı haberi yönetmen Hamdi Alkan duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan’a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan’ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Instagram hesabından Billur Kalkavan'ın fotoğrafını paylaşan Yönetmen Hamdi Alkan "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" mesajını yazdı.

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan’a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan’ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz mayıs ayında üzücü bir haber gelmişti. Hamdi Alkan, 59 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından duyurmuştu: Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım.

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan’a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan’ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın, kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü.

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan’a sırılsıklam aşıktı yanından ayrılmadı! Billur Kalkavan’ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Billur Kalkavan, tedavi sürecinde en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu söylemişti: "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor."

SON DAKİKA