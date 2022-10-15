Merve Dizdar'dan itiraf gibi sözler 'boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor' Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi! Şimdilerde...
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri sonrası kariyerinde büyük bir yükselen ivme yakalayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan 3 yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dn sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Herkes neden boşandıklarını merak ederken, eski çift tekrar görüntülenmişti. Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar, bu defa özel hayatına dair yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
15.10.2022 12:09 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:09
Final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile kariyerinde adeta büyük bir sıçrama yaşayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.
Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Sevilen oyuncu Merve Dizdar özel hayatı ile ilgili soruya itiraf gibi yanıt verdi...