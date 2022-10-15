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Haberler Magazin Merve Dizdar'dan itiraf gibi sözler 'boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor' Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi! Şimdilerde...

Merve Dizdar'dan itiraf gibi sözler 'boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor' Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi! Şimdilerde...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri sonrası kariyerinde büyük bir yükselen ivme yakalayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan 3 yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dn sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Herkes neden boşandıklarını merak ederken, eski çift tekrar görüntülenmişti. Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar, bu defa özel hayatına dair yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

15.10.2022 12:09 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:09
Merve Dizdar’dan itiraf gibi sözler ’boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor’ Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Şimdilerde...

Final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

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Merve Dizdar’dan itiraf gibi sözler ’boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor’ Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Şimdilerde...

Basın mensuplarını görünce panik olan Dizdar, cilt bakımından çıktığını belirtip; "Hayır, böyle çekemezsiniz, cilt bakımından çıktım. Maske taksaydım bari" diyerek muhabirlerle şakalaşsa da, kendisine yöneltilen soruları soruları yanıtladı.

Merve Dizdar’dan itiraf gibi sözler ’boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor’ Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Şimdilerde...

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile kariyerinde adeta büyük bir sıçrama yaşayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.

Merve Dizdar’dan itiraf gibi sözler ’boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor’ Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Şimdilerde...

Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Sevilen oyuncu Merve Dizdar özel hayatı ile ilgili soruya itiraf gibi yanıt verdi...

Merve Dizdar’dan itiraf gibi sözler ’boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor’ Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Şimdilerde...

'Kar ve Ayı' filmi ile Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasıyla alakalı konuşan oyuncu, "Çok mutluyum, çok güzel tepkiler geldi" dedi.

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