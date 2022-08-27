Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun'un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi Elçin Uzun meğer...
Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şoray Uzun, 24 yıllık eşi v eçocukları tatilde... Çeşme'de tatillerini geçiren Uzun ailesi önceki gün deniz sefasında görüntülendi. En küçük oğullarına yüzme öğreten çift mutluluklarıyla hayran bırakırken, bir yandan da Elçin Uzun güzelliğiyle parmak ısırttı. Bakın Şoray Uzun'un 24 yıllık eşi kim çıktı. İşte detaylar...
27.08.2022 09:56 - Son Güncelleme: 27.08.2022 17:19
Şoray Uzun, Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın dizileriyle hafızalara kazındı.
YÜZMEYİ ÖĞRENDİ
Her sene yaz tatilini ailesiyle birlikte Çeşme'de geçiren oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin ve en küçük oğulları Selim Can ile önceki gün Çeşme'de görüntülendi.