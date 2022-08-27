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Haberler Magazin Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun'un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi Elçin Uzun meğer...

Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun'un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi Elçin Uzun meğer...

Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şoray Uzun, 24 yıllık eşi v eçocukları tatilde... Çeşme'de tatillerini geçiren Uzun ailesi önceki gün deniz sefasında görüntülendi. En küçük oğullarına yüzme öğreten çift mutluluklarıyla hayran bırakırken, bir yandan da Elçin Uzun güzelliğiyle parmak ısırttı. Bakın Şoray Uzun'un 24 yıllık eşi kim çıktı. İşte detaylar...

27.08.2022 09:56 - Son Güncelleme: 27.08.2022 17:19
Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun’un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi elçin Uzun meğer...

Şoray Uzun, Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın dizileriyle hafızalara kazındı.

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Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun’un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi elçin Uzun meğer...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Uzun, ailesiyle tatile çıktı.

Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun’un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi elçin Uzun meğer...

YÜZMEYİ ÖĞRENDİ

Her sene yaz tatilini ailesiyle birlikte Çeşme'de geçiren oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin ve en küçük oğulları Selim Can ile önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun’un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi elçin Uzun meğer...

Yüzmeyi yeni öğrenen Selim Can, ilk önce babasının ensesinde denize girdi, ardından da kolluklarla suyun üzerinde durmaya çalıştı. Uzun çifti, denizi çok seven oğulları ile uzun süre denizde eğlendiler.

Şoray Uzun ve 24 yıllık eşi tatilde! Şoray Uzun’un eşi Elçin güzelliğiyle parmak ısırttı! Şoray Uzun ve eşi elçin Uzun meğer...

Uzun, geçtiğimiz günlere sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunmuştu.

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