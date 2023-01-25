SON DAKİKA: Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı: "Kanser olduğum netleşti"

2010 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya, 2018 yılında kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Aydemir Akbaş gırtlak kanseri olduğunu nasıl öğrendiğini 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında anlatmıştı: "Baktım sesim kısık. Ihlamur içip duruyorum. Kız kardeşim 'doktora gitmezsen gelip seni alacağım' dedi. Aradım arkadaşları 'bana doktor bulun' dedim. Sonra bir arkadaşım bana 'hazırlan seni yarın götürüyorum' dedi. Çapa'ya gittik. Doktor 'aç ağzını' dedi, baktı 'kansersin' dedi. 'Yak bir tane' dedi, yaktım. Ertesi gün başka doktora gittim 'aç ağzını' dedi, açtım 'kansersin, yak bir tane' dedi. Yakmadım. 10 senedir aklıma gelmedi."