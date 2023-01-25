SON DAKİKA: Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı: "Kanser olduğum netleşti"
Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı. Geçtiğimiz aylarda, "Eşim Beyhan demans hastası oldu. Kız kardeşinde kalıyor ben yalnızım. Şimdi endişe duymaya başladım bir şey olsa ne olacak. Geçenlerde 'yaşlı adam evinde öldü, kediler yedi' diye bir Haber okudum. Bende koah var. Kalp falan yok ama kalbin ne yapacağı belli olmaz... Bu durum benim huzurumu kaçırmaya başladı." açıklamasıyla dikkat çekmişti Aydemir Akbaş. Insyagram'dan paylaştığı fotğraf ve notla kansere yakalandığını duyuran usta isme sevenlerinden mesaj yağdı.
"Kanser olduğum netleşti"
Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı.
Hastane odasından bir fotoğrafını yayınlayan Aydemir Akbaş, kansere yakalandığını belirterek kendisini iyi hisseddiğini söyledi. ''İlk benden duyun istedim'' diyen Akbaş hayranlarını bilgilendirdi.
Akbaş yaptığı paylaşıma şu notu düştü: ''Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler."
2010 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya, 2018 yılında kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Aydemir Akbaş gırtlak kanseri olduğunu nasıl öğrendiğini 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında anlatmıştı: "Baktım sesim kısık. Ihlamur içip duruyorum. Kız kardeşim 'doktora gitmezsen gelip seni alacağım' dedi. Aradım arkadaşları 'bana doktor bulun' dedim. Sonra bir arkadaşım bana 'hazırlan seni yarın götürüyorum' dedi. Çapa'ya gittik. Doktor 'aç ağzını' dedi, baktı 'kansersin' dedi. 'Yak bir tane' dedi, yaktım. Ertesi gün başka doktora gittim 'aç ağzını' dedi, açtım 'kansersin, yak bir tane' dedi. Yakmadım. 10 senedir aklıma gelmedi."