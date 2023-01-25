Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: "Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, ekran yolculuğuna bomba gibi giriş yaptı. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın oyuncuları rolleri hakkında ilk kez konuştu.