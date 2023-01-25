Vav TV İzle
Haberler Magazin Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: "Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: "Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

Atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı. Dizinin kötü karakteri "Çatal"a hayat veren Ahmet Saraçoğlu ve Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Lilya İrem Salman karakterleri hakkında bakın neler söyledi.

25.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 25.01.2023 11:43
Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

"BU KADAR İYİ YAZILMIŞ BİR KÖTÜ KARAKTERİ KAÇIRMAK İSTEMEDİM"

Ateş Kuşları'nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, ekran yolculuğuna bomba gibi giriş yaptı. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın oyuncuları rolleri hakkında ilk kez konuştu.

Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

atv'nin apımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı.

Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

Dizinin kötü karakteri "Çatal"a hayat veren Ahmet Saraçoğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.

Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

Bu projede olmasının asıl sebebinin hikaye olduğunu dile getiren Ahmet Saraçoğlu; "Senaryo çok çarpıcı. Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim." dedi.

SON DAKİKA