Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu: "Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”
Atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı. Dizinin kötü karakteri "Çatal"a hayat veren Ahmet Saraçoğlu ve Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Lilya İrem Salman karakterleri hakkında bakın neler söyledi.
25.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 25.01.2023 11:43
"BU KADAR İYİ YAZILMIŞ BİR KÖTÜ KARAKTERİ KAÇIRMAK İSTEMEDİM"
Ateş Kuşları'nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu.
atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, ekran yolculuğuna bomba gibi giriş yaptı. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın oyuncuları rolleri hakkında ilk kez konuştu.
atv'nin apımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı.