Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan kış günü bikinili pozlarını paylaştı "Hayırlı işler" Serdar'la para kavgasına tutuşan Chloe...
2014–2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan arasında yaşananlar magazin gündemini günlerce meşgul etmişti. Olaylı boşanma hala konuşulmaya devam ederken, Chloe ayağını Türkiye'den de kesmedi. Sık sık Türkiye'ye gidip gelen Chloe önceki gün bikinili pozlarını paylaştı ortalık karıştı. İşte Chloe Loughnan'ın o pozları.
25.01.2023 12:11 - Son Güncelleme: 25.01.2023 12:24
2014–2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.