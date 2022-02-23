Haydar Dümen'in mirası kimlerin elinde? 100 milyonluk kayıp miras davalık oldu filmleri aratmadı! 'Karşı tarafın vicdanına kalmış'
Haydar Dümen'in mirası kimlerin elinde? 100 milyonluk kayıp miras davalık oldu filmleri aratmadı! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı. 92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen'in mirası eşi Gül Dümen'in yerine hiç tanımadığı insanlara kaldı.Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kayıp mirasın peşine düştü ama protokol yoksa işi çok zor.
'KARŞI TARAFIN VİCDANINA KALMIŞ'
Haydar Dümen'in mirası kimlerin elinde? 100 milyonluk kayıp miras davalık oldu filmleri aratmadı!
MİRAS KAVGASI!
Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı. Emlakçı ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.
Gül Dümen malları geri almak için harekete geçerken konuyla ilgili hukukçular konuştu. Avukat Duygu Ateşoğlu, "Eğer devir işlemi sırasında taraflar arasında yazılı bir protokol ya da şahitler huzurunda sözlü bir mutabakat yapılmamışsa Gül Dümen'in işi çok zor. Çünkü karşı taraf 'Para elden verildi' diyebilir. Böyle bir durumda malların geri alınması karşıdaki şahısların vicdanına kalmış demektir" yorumunu yaptı.
Haydar Dümen 92 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'nin önemli isimlerinden olan Haydar Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.
Haydar Dümen'in 100 milyon değerindeki mal varlığını bıraktığı kişiler herkesi şoke etti. Dümen'in eşi Gül Dümen şimdi bu miras için harekete geçiyor.