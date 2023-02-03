SON DAKİKA: Aldatmak dizisinin Burcu'su kahretti! Omuriliğinde tümör tespit edildi apar topar ameliyata alındı Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?
Aldatmak dizisinin Burcu'sundan son dakika haberi... Omuriliğinde tümör tespit edildi apar topar ameliyata alındı. Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta rol alan oyuncu Merve Altınkaya, omurilik tümörü için bıçak altına yattı. 6 saat süren operasyon sonrası Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. İşte Merve Altınkaya'dan gelen son dakika haberinin detayları...
03.02.2023 10:53 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:57
Aldatmak dizisinin Burcu'su kahretti! Omuriliğinde tümör tespit edildi apar topar ameliyata alındı. Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?
Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.
AMELİYATI TAM 6 SAAT SÜRDÜ
Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu.