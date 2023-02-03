Kaburga Çağla! Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yine yakalandı herkes aşkı bıraktı bakın neye odaklandı! Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası...
2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kimseyle görüntü vermeyen Çağla Şıkel, 8 yıl sonra kural bozmuş avukat sevgili Nail Gönenli ile görüntü vermişti. Bu gelişme sonrası ortalık karıştı. "Her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşkı doğrulamış olan Çağla Şıkel'e salvolar Mehmet Ali Erbil'den gelmiş, Erbil "Kulisimde çıkmazdı artık nasıl anlıyorsanız anlayın" demişti. Ama çok kısa bir süre sonra özür dilemişti.Tüm bu yaşananların ardından Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli birlikte görüntülendi. Ancak herkes bambaşka bir şeye kilitlendi.
03.02.2023 10:27 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:27
Gerek Nail Gönenli ile aşkı gerekse Mehmet Ali Erbil'in hakkında söyledikleriyle Çağla Şıkel son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.
Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı.
Çift, geçtiğimiz gece yine İstanbul gecelerinde görüntülendi. Önce Emirgan'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen çift, ardından avukat Nail Gönenli'nin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendiler.