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Haberler Magazin Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa'nın yanındaki gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Önceki gece, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın doğum gününden ayrılırken objektiflere takılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Sosa'nın yanındaki kadınla panik halleri kameralara yansıdı. Taksim'deki kutlamadan çıkan ikilinin yanında, Gamze Orman'ın arkadaşı sunucu Özlem Yıldız da vardı. Gazetecileri fark edince panikleyen ikili birbirlerinden hızla uzaklaştı. İşte gündeme bomba gibi düşen o anlar...

04.03.2022 09:46 - Son Güncelleme: 04.03.2022 10:15
Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa'nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar, yanlarında Özlem Yıldız da var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

Önceki gece, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın doğum gününden ayrılırken objektiflere takılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Jose Sosa'nın yanındaki kadının, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman olduğunu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

Taksim'deki kutlamadan çıkan ikilinin yanında, Gamze Orman'ın arkadaşı sunucu Özlem Yıldız da vardı. Gazetecileri fark edince panikleyen ikili birbirlerinden hızla uzaklaştı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

'YANINA GİTMEYİN' DİYE SESLENDİ

Sosa'nın yanındaki bir arkadaşı, otelin önünde bekleyen Gamze Orman ve Özlem Yıldız'a "Sosa'nın yanına gitmeyin, taksiyle gidin" diye seslenirken, Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...

"BENİM SOSA İLE BİR ALAKAM YOK"

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yaptı. Sunucu, yakalanmasının ardından "Benim Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun" şeklinde konuştu.

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