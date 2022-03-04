Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Sosa’nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar yanlarında Özlem Yıldız da var...
Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa'nın yanındaki gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Önceki gece, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın doğum gününden ayrılırken objektiflere takılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Sosa'nın yanındaki kadınla panik halleri kameralara yansıdı. Taksim'deki kutlamadan çıkan ikilinin yanında, Gamze Orman'ın arkadaşı sunucu Özlem Yıldız da vardı. Gazetecileri fark edince panikleyen ikili birbirlerinden hızla uzaklaştı. İşte gündeme bomba gibi düşen o anlar...
Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa'nın yakalandığı gizemli kadın o ünlünün yeğeni çıktı! Panikle kaçtılar, yanlarında Özlem Yıldız da var...
Önceki gece, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın doğum gününden ayrılırken objektiflere takılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Jose Sosa'nın yanındaki kadının, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman olduğunu ortaya çıktı.
'YANINA GİTMEYİN' DİYE SESLENDİ
Sosa'nın yanındaki bir arkadaşı, otelin önünde bekleyen Gamze Orman ve Özlem Yıldız'a "Sosa'nın yanına gitmeyin, taksiyle gidin" diye seslenirken, Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.
"BENİM SOSA İLE BİR ALAKAM YOK"
Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yaptı. Sunucu, yakalanmasının ardından "Benim Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun" şeklinde konuştu.