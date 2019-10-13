Son dakika: Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ölümden dönen Acun Ilıcalı'nın hayatındaki dönüm noktası da bir kazaydı...

ACUN ILICALI'NIN ARACININ FİYATI NE KADAR?

Acun'un aracı sıradan bir F12 de değil. Aracın standart donanımlı hali 660 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon 550 bin lira. Acun'unki ise otomobilci jargonuyla 'dolu' bir araç. Ekstraları var. Acun'un isteklerine göre özel olarak üretildi. Fiyatı 768 bin euro! Vur Osmanlıya; tam 1.8 milyon lira! 250 bin liralık opsiyonlar eklenmiş, ki bu farkla bile ikinci el bir Ferrari Modena sahibi olmak mümkün... Rengi Mat gri. Acun'un bu isteğinin karşılığı ise tam 53 bin euro. Yani renk farkı için ödenen para tam 123 bin lira...