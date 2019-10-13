Son dakika: Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ölümden dönen Acun Ilıcalı'nın hayatındaki dönüm noktası da bir kazaydı...
Son dakika haberine göre Acun Ilıcalı O-6 yolunda trafik kazası geçirdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı için özel üretilmiş F12 Berlinetta Ferrari model aracın kazadan sonraki halini görenler, Ilıcalı'nın bu kazadan sağ kurtulmasını mucize olarak değerlendirdi. 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın Ferrari aracının fiyatının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Acun Ilıcalı annesi İlknur ve babası Erün Ilıcalı'yı da bir trafik kazasında kaybetmişti. İşte trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'nın aracının fiyatı ve herkesin merak ettiği Acun Ilıcalı'nın hayatı hakkında detaylar...
Olayın ardından Acun Ilıcalı'nın kullandığı spor araç kullanılamaz hale geldi! Kaza sonrasında airbaglerin de açıldığı gözlendi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hem Twitter hem de İnstagram üzerinden paylaştığı mesajında; "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI'NIN ARACININ FİYATI NE KADAR?
Acun'un aracı sıradan bir F12 de değil. Aracın standart donanımlı hali 660 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon 550 bin lira. Acun'unki ise otomobilci jargonuyla 'dolu' bir araç. Ekstraları var. Acun'un isteklerine göre özel olarak üretildi. Fiyatı 768 bin euro! Vur Osmanlıya; tam 1.8 milyon lira! 250 bin liralık opsiyonlar eklenmiş, ki bu farkla bile ikinci el bir Ferrari Modena sahibi olmak mümkün... Rengi Mat gri. Acun'un bu isteğinin karşılığı ise tam 53 bin euro. Yani renk farkı için ödenen para tam 123 bin lira...