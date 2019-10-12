Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta oyuncusu arasında şaşırtan benzerlik! Görenler hayret etti...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. İşte çok sevdiğiniz ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...