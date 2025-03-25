Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Wanda Nara ile çalkantılı birlikteliğini sonlandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile bir doğum günü partisine katıldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü çift, doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Yayınladığı fotoğraflara ''80'ler Doğum Günü Partisi'' notunu düşen çiftin 80'ler tarzına takipçilerinden yorum yağdı.
Kimi sosyal medya kullanıcısı saçlarını boyatan Icardi'nin yeni tarzını beğendiklerini söylerken kimileri eleştirdi.
İşte Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı...
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez
Mauro Icardi
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez