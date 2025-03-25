SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Wanda Nara ile 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile bir doğum günü partisine katıldı. 1980'ler temalı doğum günü partisinden paylaşım yapan ikilinin tarzı dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 15:19 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 15:19
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Wanda Nara ile çalkantılı birlikteliğini sonlandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile bir doğum günü partisine katıldı.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü çift, doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Yayınladığı fotoğraflara ''80'ler Doğum Günü Partisi'' notunu düşen çiftin 80'ler tarzına takipçilerinden yorum yağdı.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Kimi sosyal medya kullanıcısı saçlarını boyatan Icardi'nin yeni tarzını beğendiklerini söylerken kimileri eleştirdi.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

İşte Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı...

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Mauro Icardi

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in 80’ler tarzı! Yeni imajları çok konuşuldu!

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez