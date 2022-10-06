Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten önceki hayatı dram! Pınar Kayabaşı ile 'ihanet' itirafı bomba: "Eski eşimle evliliğimiz böyle sonlandı"
Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten önceki hayatı dram! Pınar Kayabaşı ile 'ihanet' ettiği haberleri ile zaman zaman gündeme gelen ünlü Şef Somer Sivrioğlu, hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Peş peşe itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu, eski eşi olan çocuklarının anneleri hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Evliliğinin bitme sürecini anlatan Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten önceki Somer'i de anlattı. İşte üvey annesi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten MasterChef'in babacan şefinin açıklamaları...
"ESKİ EŞİMLE EVLİLİĞİMİZ BÖYLE SONLANDI"
Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten önceki hayatı dram! kendisinden 21 yaş küçükPınar Kayabaşı ile aşk yaşayan 'ihanet' itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Özel hayatıyla ve Masterchef yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ve eşiyle arasında yaşananları ilk defa açıkladı.
"Annem babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi. Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım.
Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşanmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzayan süreç Aralık 2021'de sona erdi. Somer Şef'in 'boşanmakta kararlı' olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuklarının velayeti Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi.