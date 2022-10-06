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Haberler Magazin Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın babası film yıldızı gibi yakışıklı 'babasının kızı' Sümeyye'nin babası ağızları açık bıraktı

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın babası film yıldızı gibi yakışıklı 'babasının kızı' Sümeyye'nin babası ağızları açık bıraktı

Ekranlarda izleyiciyle buluşmaya başladığı günden bu yana çok konuşulan Duy Beni'nin Melisa'si, Sümeyye Aydoğan bir anda şöhret basamaklarını ikişer, üçer adım birden çıktı. Dizinin fettan karakteri Melisa'ya hayat veren Sümeyye Aydoğan kısa sürede sosyal medyada da fırtınalar estirmeye başladı. Yaptığı her paylaşımla sosyal medyada fırtınalar estiren güzel yıldızın babasını görenler şaştı kaldı. Sümeyye Aydoğan'ın babası Gülafer Bey adeta bir film yıldızı gibi.

06.10.2022 13:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 13:13
Duy Beni’nin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızı gibi yakışıklı ’babasının kızı’ Sümeyye’nin babası ağızları açık bıraktı

Televizyon ekranlarında ilk olarak 'Kahraman Babam" dizisinde rol alan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

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Duy Beni’nin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızı gibi yakışıklı ’babasının kızı’ Sümeyye’nin babası ağızları açık bıraktı

"Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizideki rolüyle ve rol arkadaşı Utku Coşkun ile sahneleriyle çokça konuşulmuştu.

Duy Beni’nin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızı gibi yakışıklı ’babasının kızı’ Sümeyye’nin babası ağızları açık bıraktı

Daha önce Sadakatsiz ve Kırmızı Kamyon gibi dizilerde de rol alan isim, bu kez babasıyla gündemde.

Duy Beni’nin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızı gibi yakışıklı ’babasının kızı’ Sümeyye’nin babası ağızları açık bıraktı

İşte başta Sümeyye Aydoğan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.

Duy Beni’nin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızı gibi yakışıklı ’babasının kızı’ Sümeyye’nin babası ağızları açık bıraktı

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