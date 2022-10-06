Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın babası film yıldızı gibi yakışıklı 'babasının kızı' Sümeyye'nin babası ağızları açık bıraktı
Ekranlarda izleyiciyle buluşmaya başladığı günden bu yana çok konuşulan Duy Beni'nin Melisa'si, Sümeyye Aydoğan bir anda şöhret basamaklarını ikişer, üçer adım birden çıktı. Dizinin fettan karakteri Melisa'ya hayat veren Sümeyye Aydoğan kısa sürede sosyal medyada da fırtınalar estirmeye başladı. Yaptığı her paylaşımla sosyal medyada fırtınalar estiren güzel yıldızın babasını görenler şaştı kaldı. Sümeyye Aydoğan'ın babası Gülafer Bey adeta bir film yıldızı gibi.
06.10.2022 13:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 13:13