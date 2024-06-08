Somer Sivrioğlu'ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım

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Devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise iddiaları yalanladı. Annesini suçladı. Olay günü yaşananları savcıya şöyle anlattı: Annem 'Senden nefret ediyorum' dedi. İçinde termos olan çantamı bana fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'Oha' dedim. Annem bana 'Benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip tokat attı'. 'O. çocuğu, kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti."