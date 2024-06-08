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Somer Sivrioğlu'ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin, annesinin kendisini dövdüğünü "O.. çocuğu" diye hakaret ettiğini anlattı. Ünlü manken ise konuya bu kez Somer Sivrioğlu'nu kattı. Baba Efe Önbilgin'in Ayşe ile görüşmesi için ünlü şefi yurda gönderdiğini açıkladı. Adeta çıldırdıran Akkaya'ya Sivrioğlu'ndan manidar bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 06:57 Güncelleme 08 Haziran 2024, 06:57
Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım 1

Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem yarattı.

Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım 2

Devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise iddiaları yalanladı. Annesini suçladı. Olay günü yaşananları savcıya şöyle anlattı: Annem 'Senden nefret ediyorum' dedi. İçinde termos olan çantamı bana fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'Oha' dedim. Annem bana 'Benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip tokat attı'. 'O. çocuğu, kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti."

Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım 3

UZAKLAŞTIRMA KARARI!
Ayşe bunları söylerken Deniz Akkaya X'teki hesabından bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlamayacağını her şeyi kendi YouTube kanalından anlatacağını vurguladı.

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