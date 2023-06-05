Somer Sivrioğlu nerede Masterchef ilk firesini verdi o detay gözlerden kaçmadı! Masterchef'in yeni jürisi kim olacak?
Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, bu sezon All-Star formatında yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun bu sezon yer almayacağı iddiası üzerine İrem Kanan'ın Masterchef ekibiyle yaptığı paylaşım olay yaratmıştı... Masterchef'in yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Yarışmacılar dikkat çekerken bir diğer diğer detay ise Somer Sivrioğlu'nun olmayışıydı.
05.06.2023 15:56 - Son Güncelleme: 05.06.2023 15:56
MasterChef Türkiye yeni sezonda All Star bölümüyle ekrana gelecek. Günlerdir merakla beklenen yarışmadan fragman da geldi.